Processo Cucchi, Ilaria e il gesto del carabiniere: "Ha scaldato il cuore"

Ieri è arrivata la sentenza della Corte d'Assise di Roma che ha definito preterintenzionale l'omicidio di Stefano Cucchi. Condannati a 12 anni per l'omicidio del geometra romano due carabinieri, responsabili del pestaggio. Alla lettura immediata la reazione di Ilaria Cucchi, sorella della vittima: "Stefano è stato ucciso, lo sapevamo, forse adesso potrà riposare in pace e i miei genitori vivere più sereni. Ci sono voluti 10 anni di dolore ma abbiamo mantenuto la promessa fatta a Stefano l'ultima volta che ci siamo visti che saremmo andati fino in fondo". Un carabiniere, visibilmente commosso, ha fatto il baciamano a Ilaria Cucchi. "L'ho fatto perché finalmente dopo tutti questi anni è stata fatta giustizia", dice il militare mentre accompagna i genitori di Stefano Cucchi, anche loro commossi, fuori dall'aula di Rebibbia dove si è celebrato il processo. Il gesto è stato commentato su Facebook da Ilaria, in fondo a una giornata di forti emozioni: "Una giornata difficilissima. Questa per me è stata una carezza. Mi ha scaldato il cuore. Questo per me è un carabiniere vero".