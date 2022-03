PSG, Al-Khelaifi nei guai: chiesti 28 mesi di reclusione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il presidente del Paris Saint-Germain, nonché proprietario dell'emittente beIN Media, Nasser Al-Khelaifi rischia grosso. La procura svizzera ha chiesto 28 mesi di reclusione per il chairman dei francesi in merito a un processo sui diritti tv dov'è incriminato per corruzione. Coinvolto anche Jérôme Valcke, ex numero 2 della FIFA. Per lui la pena richiesta è di 35 mesi di carcere. Nell’autunno del 2020 il procuratore federale Cristina Castellote, a differenza del primo grado, non ha chiesto la sospensione parziale.