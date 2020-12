Psg - Basaksehir, Webó torna sull'episodio razzista: "Si sono superati i limiti"

Pierre Webó, vice allenatore del Basaksehir, si è espresso in riferimento all'episodio di razzismo che lo ha visto protagonista con il quarto uomo Sebastian Coltescu durante la sfida di Champions contro il PSG. "Per quanto riguarda l'arbitro, ha detto quello che tutti hanno sentito" - ha riferito Webó al suo ritorno in Turchia alla stampa locale - "È stato molto strano sentire queste parole dette da un arbitro con licenza UEFA Pro e penso che abbia superato i limiti. Era una parola che non doveva essere pronunciata, dopo di che tutto si è scatenato in ciò che si è visto. Ci tengo a ringraziare il presidente del club e il presidente della Turchia Erdogan per la loro solidarietà. Li ringrazio per il loro sostegno in questo momento difficile. L’8 dicembre è diventato un giorno molto significativo”.