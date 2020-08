Psg - Bayern, finale a porte chiuse ma a Parigi i tifosi... - VIDEO

Ha dell'incedibile quanto sta accqdendo in queste ore a Parigi. Mentre a Lisbona si gioca la finale di Champions League tra la squadra di Tuchel e il Bayern Monaco, rigorosamente a porte chiuse in Francia sembra di essere in un altro mondo. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, che documenta il tutto con un video, il Psg infatti ha aperto il Parco dei Principi ai tifosi per permettergli di vedere il match. Peccato che sia vietato fare assembramenti e che dalle immagini sia chiaro il mancato rispetto delle misure di distanziamento e che non tutti indossano le mascherine. Considerando anche i 4.000 contagi odierni del paese transalpino sembra assurdo che il club abbia permesso tutto questo in un momento che continua ad essere delicato in ottica coronavirus.

