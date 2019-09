PSG, caso Neymar: sarà la FIFA a fissare il prezzo

La telenovela Neymar ha tenuto banco per gran parte del calciomercato estivo. Anche perchè, la sua cessione, avrebbe potuto aprire le porte ad altre possibili trattative. Proprio quasi al gong di chiusura, il ritorno al Barcellona sembrava ormai cosa fatta. E invece l'operazione è saltata, il PSG non ha trovato l’accordo con i blaugrana. Ma sulla questione Neymar non è tutto: un’altra curiosità è stata svelata da Mundo Deportivo. Se il club di Parigi non dovesse rinnovare il contratto del giocatore nel corso della stagione, allora sarà la FIFA stessa a stabilire la valutazione ufficiale del cartellino. Si attiverebbe in questo caso una clausola rescissoria: non meno di 170 milioni, secondo i calcoli dell’algoritmo della federazione internazionale. Neymar è stato pagato 222 milioni di euro due anni fa, cifra di cui si tiene conto per decidere il nuovo prezzo. Ma sarà lo stesso calciatore, in caso, a doversi appellare al Regolamento sullo Stato e il Trasferimento dei calciatori della Fifa. Infatti non sarà una clausola automatica, lo stesso brasiliano dovrà richiederla. Nel regolamento c’è una normativa che regola i primi 3 anni completi dal momento della firma del contratto. Se questo non viene mai rinnovato nel corso del triennio in questione, il giocatore può chiedere direttamente alla FIFA di poter abbandonare il club con un indennizzo economico.

