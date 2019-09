Lazio, ora blindali tutti: rinnovi per Correa, Luis Alberto e Milinkovic

Mercato chiuso, già da tempo in casa Lazio, ufficialmente per tutti da poche ore. In biancoceleste sono arrivati Jony, Adekanye, Lazzari e Vavro, ma soprattutto, sono in molti ad affermare che la permanenza dei big rappresenti il colpo più importante. Da Roma non si è mosso nessuno, con buona pace di tutte le parti. Correa, Milinkovic e Luis Alberto vestono ancora la maglia della Lazio, pronti a trascinare la squadra verso l'obiettivo Champions. La società sa come muoversi ed è pronta a rinnovare il contratto dei suoi tre tenori, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. A partire dal Tucu, con il suo procuratore Lucci ci sono stati già diversi incontri in estate. Si è parlato molto, l'argentino percepisce 1,5 milioni più bonus, verrà alzata la parte fissa che toccherà quota 2. Si parla poi della possibilità di inserire una clausola da 70 milioni per blindarlo, l'incontro decisivo a breve, sarà il primo dopo quello di Caicedo.



Subito dopo sarà la volta di Milinkovic. Il serbo è rimasto a Roma, ha sposato nuovamente il progetto Lazio dedicandosi a pieno alla causa. Il suo contratto è stato rinnovato un anno fa fino al 2023, l'obiettivo è quello di accontentarlo ancora con un'altro ritocco. Percepisce 3 milioni più bonus, diventerà il più pagato in assoluto della rosa se si dovesse adeguare ulteriormente il suo contratto. Infine sarà il turno anche di Luis Alberto: lo spagnolo sembra essere un altro giocatore rispetto a quello visto in campo la scorsa stagione. Complici problemi fisici e pensieri di mercato, non aveva reso come da aspettative. Tutt'altra partenza quest'anno, merita un aumento con prolungamento: al momento percepisce 1,8 milioni, ma la Lazio è pronta a blindarlo con una nuova offerta. L'entourage è lo stesso di Jony, i discorsi possono essere presto avviati.

