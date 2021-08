PSG, Leonardo: “Mbappè vuole andare al Real Madrid, ma alle nostre condizioni”

Il futuro di Kylian Mbappé è sempre più lontano da Parigi. L'esterno francese ha espresso la sua volontà di voler lasciare il PSG per approdare nel club dei suoi sogni, il Real Madrid. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022 e la società parigina non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero. Il ds Leonardo, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, ha fatto chiarezza sulla situazione: "Mbappé vuole partire e andare al Real Madrid, questo è evidente... Non lo tratterremo controvoglia, ma deve partire alle nostre condizioni. Ci ha sempre promesso che non ci avrebbe lasciato a costo zero. Abbiamo fatto due onerose proposte di rinnovo a Mbappé. Rifiutate. Gli abbiamo provato che è al centro del progetto, ma nessuno è al di sopra del progetto. Abbiamo creato un sogno in quest'estate e nessuno potrà distruggerlo".