Psg, maxi furto in casa Icardi: bottino di circa 400 mila euro

Un episodio simile gli era capitato anche a Milano quando, nel 2015, è stato rapinato in Via Elvezia. A sei anni di distanza ecco un'altra disgrazia per Mauro Icardi, questa volta a Parigi. Come riporta L'Equipe, l'attaccante del Psg è stato derubato nella sua abitazione parigina Neuilly-sur-Seine nella giornata di ieri, mentre era impegnato in trasferta sul campo del Lorient. Ricco bottino per i malviventi che hanno sottratto al numero 9 argentino gioielli, orologi e abiti di lusso per un valore di circa 400.000 euro.