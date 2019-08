PSG, Neymar vuole andare via anche per problemi di salute: il retroscena

Neymar è il top player al centro delle questioni di calciomercato. Il suo spostamento in un'altra squadra, si parla di Barcellona e Real Madrid, potrebbe muovere un ingranaggio in grado di coinvolgere diversi club. Si è parlato anche di un interesse per Milinkovic, qualora il club francese avesse a disposizione cash potrebbe provare l'affondo. Il fenomeno brasiliano, comunque, vuole lasciare Parigi e, come riporta Le Parisien, anche per motivi di salute: Neymar non avrebbe una struttura ossea così forte come dovrebbe sul piede destro, e nel campionato francese subisce in media un fallo ogni mezz'ora. La Liga, con il suo gioco meno intenso e duro, rappresenterebbe meta gradita anche per questo motivo. Se il suo problema dovesse peggiorare, addirittura l'intera carriera potrebbe essere compromessa. Mancano ancora più di due settimane, grandi operazioni potrebbero essere messe in moto dal destino di Neymar.

