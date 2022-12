Qatar 2022 | Critica un calciatore e finisce sotto scorta: il caso di Zana Avdiu

I Mondiali in Qatar stanno per volgere al termine anche se i colpi di scena non mancano neanche per quelle Nazionali che sono state eliminate. E' il caso della Svizzera che ha salutato il suo Mondiale dopo una netta sconfitta contro il Portogallo.

Nella gara precedente però la Nazionale allenata da Murat Yakın aveva eliminato la Serbia imponendosi per 2-3 in una gara caratterizzata da nervosismo e provocazioni tra cui quella di Xhaka rivoltosi alla panchina serba facendo un gesto inequivocabile quanto da condannare. A farlo è stata una giornalista, Zana Avdiu... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

