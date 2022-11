Qatar 2022 | Dopo Orsato è il turno di Valeri e Irrati: la designazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è l'Italia ai Mondiali in Qatar e questa non è una novità. Il tricolore però è arrivato lo stesso nel paese arabo grazie ai direttori gara presenti. Orsato ha diretto la gara inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador e mercoledì 23 novembre sarà il turno di Irrati e Valeri che svolgeranno il ruolo di Support Video Assistant Referee rispettivamente in Belgio - Canada e Marocco - Croazia.