Qatar 2022, l'ambasciatore: "Omosessualità è un danno mentale"

Il Mondiale in Qatar è prossimo all'inizio, le polemiche invece non si sono placate in questi ultimi mesi sia per le condizioni dei lavoratori nel paese che per i tanti limiti imposti oltre che di regole rigide su temi come l'omosessualità. Le parole dell'ex calciatore professionista Khalid Salman e ambasciatore dei Mondiali non fanno altro che gettare benzina sul fuoco. 'L'omosessualità è un danno mentale. Bisogna accettare le nostre regole qui. Molte cose arriveranno nel Paese durante i Mondiali. Per esempio, parliamo di gay. La cosa più importante è che tutti quelli che accettino di venire qui accettino anche le nostre regole'. I problemi sono con i bambini che vedono i gay, imparerebbero qualcosa che non va bene", queste le sue dichiarazioni all'emittente televisiva tedesca Zdf per il documentario 'Geheimsache Qatar'.