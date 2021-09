Qual. Europei U21, pari a reti bianche tra Macedonia e Serbia: ma Kamenovic…

Nel secondo turno del girone di qualificazione agli Europei Under 21, Macedonia e Serbia non vanno oltre il pareggio. A Ohrid va in scenda un match abbastanza noioso che termina con il risultato di 0-0. La grande occasione per sbloccare il match ce l'hanno gli ospiti che, nella prima frazione, falliscono un calcio di rigore con Tedic. Novanta minuti in panchina per Kamenovic che assiste alla gara dei suoi compagni da seduto. Con questo punto la situazione di classifica delle due squadre non cambia molto. Entrambe sono ferme a quota 1, ultime in classifica e con sempre meno speranze di qualificarsi alla competizione.