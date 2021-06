Quali sono le maglie delle squadre di calcio più vendute al mondo?

Sempre più negli ultimi anni il calcio è diventato un business miliardario, in cui diritti TV, stadi e merchandising giocano un ruolo fondamentale per gli introiti dei top-club. Non è raro infatti sentire affermazioni come “l’acquisto di quel giocatore porterà alle casse del club tot milioni in merch e sponsor”, ora che gli stessi calciatori sono un brand di per sè e possono scegliere tra i migliori bonus benvenuto offerti dalle grandi squadre.

In un calcio dal gusto retrò si parlava di bandiere, di giocatori attaccati alla maglia, ma ora più che mai possiamo dire che sono gli stessi club ad essere attaccati alle maglie, si, ma quelle vendute. Alla voce “introiti derivanti dal merch” la vendita delle magliette è tra le prime voci della lista e le grandi squadre sanno come espandere il proprio brand in tutto il mondo, grazie anche ai cosiddetti “Football Ambassadors”, per aumentare ancora di più la vendita delle t-shirt in mercati quasi impensabili.

Per alcuni tifosi la maglietta della propria squadra del cuore è un cimelio da custodire gelosamente, per altri invece oggetto di collezionismo puro. Ma quali sono le magliette delle squadre di calcio più vendute al mondo? Scopriamolo nei prossimi paragrafi.

Red Devils in testa alla classifica da parecchi anni​​

La fama del Manchester United nel mondo è dovuta in gran parte alla generazione di fenomeni che ha vinto tutto a livello internazionale sotto la guida di Sir Alex Ferguson. Lo United è una delle squadre più titolate della terra e sono 650 milioni i tifosi dei Red Devils sparsi per il mondo.

La squadra di Manchester può contare su moltissimi supporters, soprattutto negli Stati Uniti d’America ed in Asia, disposti ad acquistare anche gli oggetti più insoliti di merch. Ovviamente le t-shirt sono al primo posto tra i cimeli da acquistare, sia per i fans che per i collezionisti, attirati dal rosso fuoco delle casacche Red Devils. Solo nell’ultimo anno sono quasi 2 milioni le magliette dello United vendute nei cinque continenti.

Un dato che fa capire ancora di più quanto lo United ed i suoi campioni siano amati in tutto il mondo, la maglietta personalizzata con il numero ed il nome di Paul Pogba è la seconda al mondo per numero di vendite totali. Mica male per una squadra che fa del suo marchio nel mondo un punto di forza, societario ed economico.

Real Madrid e Barcellona al secondo posto

Parlando del Manchester United abbiamo usato l’etichetta di “brand”, ma i Red Devils non sono gli unici ad aver costruito una reputazione così grande in tutto il mondo da essere considerati più che una semplice squadra di calcio.

Grazie ad un decennio (ed oltre) di dominio internazionale, Barcellona e Real Madrid sono ovviamente tra le squadre più seguite al mondo. Come spiegato abbondantemente riguardo al “caso” Pogba, sono proprio i campioni a fare da traino per la vendita di magliette e, più in generale, per spingere il merchandising di un club fuori dai confini nazionali.

Negli anni dei GOAT, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, la fama dei due club (se ce ne fosse bisogno) è schizzata alle stelle, conquistando i mercati cinesi ed arabi, tra i più affascinati dal calcio ultimamente.

Il Barcellona vende ogni anno una media di 1,3 milioni di t-shirt, molte delle quali con il nome ed il numero di maglia della “Pulce” Messi. La maglia blaugrana con il numero 10 è al terzo posto per vendite complessive sul pianeta, garantendo al Barca ottimi guadagni fino a che Messi rimarrà in Catalogna.

Da quando CR7 ha lasciato il Real Madrid si è notato un calo di vendite per quanto riguarda le “Camisetas Blancas”, ma le Merengues occupano ancora saldamente il secondo posto tra le magliette più vendute, con 1,65 milioni di pezzi venduti ogni anno.

Cristiano Ronaldo, re del merch

Abbiamo visto fino a questo momento le maglie di club più vendute al mondo ogni anno, ma qual è la maglietta di un singolo giocatore più ambita dagli amanti del calcio?

Sembra quasi superfluo dirlo ma le casacche con il numero 7 di Cristiano Ronaldo sono al primo posto delle vendite per singolo giocatore. C. Ronaldo ha creato un brand con il suo nome ed il marchio CR7 è tra i più riconosciuti - ed amati - in ogni parte del globo.