Qualificazioni Mondiale femminile, Svizzera ancora amara: l'Italia perde 1-2

Svizzera ancora indigesta per l'Italia. Dopo lo scherzo fatto dai biancorossi nelle qualificazioni al Mondiale maschile, le donne crociate abbattono le Azzurre 1-2 a Palermo. Le due selezioni si stanno giocando l'accesso diretto al Mondiale che si giocherà in Europa nel 2023 e sono entrambe appaiate ai primi posti della classifica. Le padrone di casa hanno dovuto combattere contro il Covid-19: quattro giocatrici hanno dovuto lasciare il ritiro perché positive. Nonostante questo la squadra del CT Bertolini ha provato a giocarsela, ma si è dovuta arrendere alle reti di Sow all'8’ e Crnogorcevic al 19’; il gol di Bonansea al 60’ non è bastato a dare la scossa alla squadra.

CLASSIFICA - La nazionale svizzera, con questa vittoria, comanda il Gruppo G con 15 punti, segue l'Italia a 12. Occhio alla Romania che incombe e sarà la prossima avversaria delle Azzurre. Serve blindare il secondo posto per arrivare al Mondiale tramite i playoff.