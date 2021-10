Qualificazioni Mondiali, il Kosovo di Muriqi crolla in Svezia: la classifica

Brutto stop per il Kosovo che, nella sesta gara del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, subisce una sonora sconfitta in trasferta contro la Svezia. A Solna va in scena un match senza storia dominato in lungo e in largo dai padroni di casa che si impongono 3-0 grazie alle reti di Forsberg, Isak e Quaison. Niente da fare per Vedat Muriqi che disputa tutti e novanta i minuti senza però trovare la via del gol. Bel successo per la Svezia che sale a quota 12 in classifica, a -1 dalla capolista Spagna che però ha una partita in più. Il Kosovo resta inchiodato a 4 punti, ancora troppo pochi per sperare in una clamorosa qualificazione a Qatar 2022.

LA CLASSIFICA

Spagna 13 (partite giocate 6)

Svezia 12 (5)

Grecia 9 (5)

Kosovo 4 (6)

Georgia 1 (6)