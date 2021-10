Qualificazioni Mondiali, la Costa d'Avorio supera il Malawi: solo panchina per Akpa Akpro

Compleanno con vittoria per Akpa Akpro e la sua Costa d'Avorio che supera 2-1 il Malawi nella quarta giornata di gare valide per le qualificazioni al Mondiale. La nazionale ivoriana ha avuto la meglio grazie alle reti di Pepe e di Kessie su rigore, intervallati dal momentaneo pareggio di Muyaba. Il centrocampista della Lazio non è sceso in campo, osservando il match dalla panchina. Grazie al successo, la nazionale di Beaumelle mantiene la vetta del girone con dieci punti, seguita dal Camerun fermo a 9.