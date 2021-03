Qualificazioni Qatar 2022: i primi tre impegni dell'Italia di Mancini

Italia nel gruppo C, inserita insieme a Bulgaria, Lituania, Irlanda del Nord e Svizzera. Questo il raggruppamento valido per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. In questo periodo di sosta andranno in scena i primi tre impegni per gli azzurri di Roberto Mancini. Ecco il programma.



Mercoledì 24 marzo 2021 ore 20.45

Italia - Irlanda del Nord

Domenica 28 marzo 2021 ore 20.45

Bulgaria - Italia

Mercoledì 31 marzo 2021 ore 20.45

Lituania - Italia