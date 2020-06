RadioSei/ Lazio, il ritorno poetico del nostro Zappulla: "Credere di non farcela..." - VIDEO

Credere di non farcela ogni sera, ogni notte. Dubitare fortemente nel domani ad ogni sorgere del sole. Guardare fuori, spiando un nemico invisibile.

La realtà all'improvviso che si trasforma, nonostante appaia immobile. Ferma,... quasi pietrificata: ostile.

Stare a casa un obbligo che....

d'un tratto si mostra come un'opportunità.

Un'opportunità di vita, di salvezza di protezione dal virus. Una protezione.

A difesa dei propri affetti.

Dei propri Cari, della famiglia, della salute.

Tutte parole, tutti concetti questi, che se assunti in piccole dosi, insieme avrebbero disegnato in qualsiasi epoca e in qualsiasi istante inequivocabilmente un mosaico perfetto di tratti positivi.

E invece...

Sembra la storia del bracciale trasformatosi in manetta. Di Barriere diventate sbarre. per nulla al mondo avresti immaginato potesse trasformarsi in salita così ripida la vita: eppure....

Poi L'incertezza. Le fondamenta del vivere che vacillano

Il credo messo in discussione....

Che ne sarà del domani? Che succederà al sorgere del sole?

La consuetudine è cancellata!!

Fuori il mondo è cambiato. Noi... Noi... Noi però ci siamo ancora. Noi lottiamo, sudiamo.

Noi ci crediamo!

No! Non si molla. Non si cade. E se si cade?! Ci si rialza.

Si. Ci si rialza Per chi c'è. Per chi ci vuole bene. Per chi crede in noi. Ma anche per chi non c'è più. Soprattutto per chi non c'è più.

Vi voglio bene amici. È bello essere vivi. È bello raccontare e raccontarci storie, anche se la salita è dura, durissima per tutti!!

Sono trascorsi 88 giorni dalla mia ultima diretta su radiosei.

Oggi essere qui con voi è stato più prezioso di quanto non lo fosse stato 3 mesi fa.

Sapete perché? Lo immaginate? Perché possiamo ancora dirci arrivederci a domani.

E vi assicuro non è poco.

Forza Lazio. La vita è bella! Non molliamo!

