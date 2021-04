Radu come te nessuno mai: oggi il record di presenze con la Lazio

LAZIO STATISTICHE - Quando a gennaio del 2008 la Lazio annunciava l'acquisto di Stefan Radu dalla Dinamo Bucarest nessuno si sarebbe immaginato che quello sarebbe stato solo l'inizio di una lunga storia d'amore. Tredici anni intensi con tante gioie e qualche delusione, ma soprattutto vissuti da protagonista. Il romeno è stato una costante e un punto di riferimento per tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina dei capitolini. il difensore oggi si toglierà la soddisfazione di diventare il calciatore con più presenze nella storia della Lazio. Con la gara contro lo Spezia, saranno 402 i match disputati con l'aquila sul petto. Stefan ha giocato in campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions ed Europa League mettendo insieme anche 8 gol. Una soddisfazione importante per Radu che da qui alla fine della stagione avrà modo di arrotondare i numeri, con le concrete possibilità che la sua esperienza a Formello possa proseguire anche il prossimo campionato. Con il record di 401 di Favalli superato, il numero 26 biancoceleste è chiamato ancora una volta a riscrivere la storia e ad aggiornare le statistiche.