Rambaudi: "Lazio brava a insistere fino all'ultimo. Jony? Serve un altro esterno sinistro"

A Cagliari la Lazio si è imposta per 2 a 1 con una rimonta superba. Ai microfoni di Radiosei ha parlato anche Rambaudi: "Cagliari era un campo difficile, ci sta di soffrire. Il loro ritmo ha messo in difficoltà i biancocelesti fin fa subito. Brava la Lazio, che sta dimostrando la maturità giusta per rimanere in partita sempre e viene premiata per questo. Jony? Presumo che abbia qualità tecniche ottime, ma dei cross così un giocatore di Serie A li deve fare senza grandi problemi. Difensivamente ha grosse lacune, offensivamente offre il suo lato migliore. A questa squadra servirebbe un altro esterno sinistro di spessore. Andrebbe bene anche un prestito, Ansaldi o Marcos Alonso sarebbero il top".