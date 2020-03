Rambaudi: "Non so cosa accadrà, ma la Lazio merita lo Scudetto"

Campionato fermo, la Lazio attende di tornare in campo per riprendere il campionato dove lasciato. Ai microfoni di TMW è intervenuto Rambaudi: "Tutti pensano di poter riprendere il campionato. Non solo la Lazio ma anche la Juve e l'Inter. L'importante è ricominciare e continuare. Cosa succederà al rientro? Può darsi che sia come quando arrivi agli Europei dopo aver giocato benissimo nelle qualificazioni. Magari ti presenti all'appuntamento con qualche giocatore sotto tono o infortunato. Che cosa succederà non posso saperlo ma so che la Lazio e l'Atalanta giocano il miglior calcio del campionato. E la Lazio per quanto fatto vedere merita lo scudetto".

