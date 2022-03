Rangers, amichevole tra leggende: gol “strano” di Gascoigne - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Paul Gascoigne torna al gol. No, non è uno scherzo. L'ex calciatore della Lazio ha partecipato all'amichevole tra le leggende per i 150 anni di di storia dei Rangers. A Ibrox, Gazza ha siglato un gol abbastanza particolare con il destro all'angolino accompagnato dal boato dell'intero stadio. Al minuto 81 della gara, l'ex centrocampista inglese ha prima calciato addosso a un avversario, poi la difesa si è magicamente aperta per consentire a Gascoigne di trovare la gioia personale. Grande complicità anche da parte dell'estremo difensore. Dopo il gol tutti ad abbracciare Paul, visibilmente sorridente e soddisfatto. Di seguito il video della rete.