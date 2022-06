Ranking Fifa: Brasile al comando, ecco la posizione dell'Italia

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminati gli ultimi impegni ufficiali della stagione con le ultime gare di qualificazione al Mondiale del prossimo novembre e della Nations League è tempo di bilanci. A tal proposito la FIFA ha aggiornato il ranking delle nazionali. Ecco quali sono le principali novità, in particolar modo nelle prime 10 posizioni. Al comando c'è il Brasile con 1837.56 punti che a marzo aveva scavalcato il Belgio attualmente secondo quota 1821.92 punti. Chiude il podio l'Argentina 1770.65 con che ha scavalcato la Francia 1764.85 punti. Scende al settimo posto l'Italia con 1713.86 punti che viene scavalcata dalla Spagna. Nel dettaglio, ecco la top ten in cui è entrata la Danimarca che ha scalzato il Messico sceso in dodicesima posizione.

1) Brasile - 1837.56

2) Belgio - 1821.92

3) Argentina - 1770.65

4) Francia - 1764.85

5) Inghilterra - 1737.46

6) Spagna - 1716.93

7) Italia - 1713.86

8) Olanda 1679.41

9) Portogallo - 1678.65

10) Danimarca - 1665.47