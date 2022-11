Ranking Uefa per club, classifica aggiornata: la Lazio scende ancora

Con l'aggiunta dei punti per i piazzamenti delle prime due nei gironi di Europa e Conference League cambia la classifica e la Lazio...

LAZIO RANKING UEFA - La Uefa ha aggiornato il coefficiente punti per club e per la Lazio non arrivano buone notizie. La Lazio, dopo la sconfitta di Rotterdam, ha salutato l'Europa League per approdare in Conference. Il ko non ha permesso al club biancoceleste di prendere i punti previsti per i piazzamenti nei primi due posti del girone. Proprio questi punti sono stati aggiunti ai club che, al contrario delle aquile, sono riusciti nell'impresa e di conseguenza hanno cambiato la graduatoria. La Lazio scende così al 40esimo posto. Per migliorare la propria posizione ora è importantissimo fare bene in Conference. La classifica è stilata attraverso i punteggi guadagnati da ogni singola squadra nelle competizioni europee degli ultimi cinque anni (dal 2018/2019 al 2022/2023). Ci si basa sui risultati e sui piazzamenti mentre non si aggiunge più il punteggio della Federazione del paese di appartenenza che viene considerato solo in caso di parità o sostituisce quello della squadra nel caso in cui quanto raccolto da una squadra in cinque stagioni sia più basso del coefficiente del paese. In testa alla classifica c'è il Manchester City, seguito da Bayen Monaco e Liverpool. Per quanto riguarda le formazioni italiane nelle prime 50 posizioni ci sono Juventus (9° posto), Roma (13° posto), Inter (15° posto), Napoli (22° posto), Atalanta (28° posto), Milan (39° posto).