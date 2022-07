Real Madrid, denuncia shock di Militao: "Ancora vittima di razzismo"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Siamo nel 2022, eppure alle volte sembra di essere ancora in una fase preistorica. Alcune persone ad esempio sono ancora alle prese con le offese per il colore della propria pelle, così come è accaduto al difensore del Real Madrid Eder Militao. Il quotidiano spagnolo AS ha pubblicato una sua foto in compagnia di Vinicius Junior e Rodrygo Goes. L'immagine ritraeva i tre mentre festeggiavano dopo un gol segnato. Inoltre veniva chiesto di definire il trio con una frase o un emoji. Tra i tanti commenti di esaltazione ne sono sbucati fuori alcuni a sfondo razziale con tanto di emoticon delle scimmie. Nulla di più squallido che il difensore dei blancos ha commentato in questo modo con un post su Twitter: "Offendono non solo noi, ma tutti i giovani neri, futuri atleti, che hanno sogni come i nostri". Il tutto accompagnato dall'ormai celebre e sacrosanto hashtag #stopracism.