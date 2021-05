Real Madrid, Kroos alle prese con il Covid: “Sono debole, non lo auguro a nessuno”

Toni Kroos racconta la sua esperienza con Covid-19. Nel corso del podcast settimanale Einfach mal luppen, che condivide con suo fratello Felix, il centrocampista del Real Madrid, risultato positivo qualche giorno fa, ha dichiarato: "Mi sento debole. È qualcosa che non auguro a nessuno, non è affatto piacevole e non si dovrebbe vivere quest'esperienza, Mi sento un po' meglio, la febbre è scesa; nonostante tutte le precauzioni che abbiamo preso, ci ha contagiati un domestico. Curiosamente, avevo detto a mia moglie che sarebbe stata la prima a prenderlo, essendo sempre così meticolosa nel sanificare tutto. Così è stato. Europei? Se le scadenze verranno rispettate, potrò esserci, anche se ci vorranno due o tre giorni in più. Quello che posso fare ora è non dare preoccupazione a nessuno ci sarò e sarò pronto".