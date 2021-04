Real Madrid, Varane positivo al Covid: non ci sarà contro il Liverpool

Problemi all'ultimo momento per Zinedine Zidane che, nell'andata dei quarti di Champions in programma questa sera contro il Liverpool, dovrà fare a meno di Raphael Varane. Il difensore del Real Madrid e campione del mondo con la Francia nel 2018 è risultato positivo al Covid-19. Il comunicato: "Il Real Madrid C. F. annuncia che il nostro giocatore Raphael Varane ha dato un risultato positivo al test COVID-19 che si è svolto questa mattina".