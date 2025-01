Real Sociedad, Alguacil: "La partita è stata un disastro! La Lazio..."

Al termine della partita tra la Lazio e la Real Sociedad, il tecnico del club basco, Imanol Alguacil, si è espresso in conferenza stampa sulla prestazione della squadra, uscita sconfitta per 3-1 dallo Stadio Olimpico, partendo però dai fatti di ieri sera:

"Voglio condannare quello che è successo ieri ai tifosi della Real Sociedad, è l'ennesima volta che accade una cosa del genere, la partita passa in secondo piano. I tifosi meritando di essere applauditi da noi. Non siamo ancora pronti per competere in Europa, dobbiamo giocare queste partite. Abbiamo avuto una reazione, delle occasioni per pareggiare, ma non abbiamo concretizzato. Vincendo contro il PAOK ci siamo conquistati la possibilità di passare il turno, oggi dev'essere solo un incidente di percorso. Andando sotto 3-0 a fine primo tempo, contro questa Lazio e finire per 3-1 per me ha anche un valore importante. Abbiamo molte difficoltà sui calci piazzati, ci troviamo sempre in inferiorità, dobbiamo difendere meglio, lo dall'inizio della stagione. Oggi hanno fatto la differenza i piccoli dettagli, contro una squadra molto importante. Questa squadra ha grande margine di miglioramento. La partita di oggi è stata un disastro".

LA LAZIO - "La Lazio ha una grande squadra, è in un grande momento, ha meritato la vittoria. La finale però è molto lontana. La velocità e la fisicità della Lazio sono state molto importanti, io voglio però una squadra che si esprima con il massimo rendimento. Abbiamo dimostrato comunque di poter competere contro grandi squadre. Adesso abbiamo l'opportunità di mostrare quanto valiamo, siamo ancora in corsa e possiamo qualificarci tra le prime otto, siamo delusi per il risultato".