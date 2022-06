Real Valladolid, Ronaldo sogna: due campioni brasiliani nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

Ronaldo il Fenomeno sogna in grande. L'ex fuoriclasse di Inter, Real Madrid e non solo, attuale presidente del Real Valladolid vuole portare nel suo club due campioni brasiliani liberi a parametro zero. Come riporta UOL Esporte, il club neopromosso in Liga avrebbe messo nel mirino sia Dani Alves, che non ha rinnovato con il Barcellona dopo il clamoroso ritorno, che Marcelo, che ha chiuso una storia d'amore gloriosa con il Madrid. Ronaldo sogna di comporrre una coppia di terzini pazzesca che ha scritto la storia del calcio europeo degli ultimi dieci anni.