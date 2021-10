Record Roma, è la prima squadra a perdere dieci volte allo Stadium: il dato

La Roma centra un record negativo. Con la sconfitta di ieri per 1-0 contro la Juventus, i giallorossi sono diventati la prima squadra italiana ad aver collezionato dieci sconfitte all'Allianz Stadium dal giorno della sua inaugurazione, il 30 giugno 2009. Una vera e propria maledizione per la società capitolina che, nell'impianto sportivo di Torino, ha vinto solo in un'occasione in campionato. Era l'ultima giornata della Serie A 2019/20 con i giochi già fatto. I bianconeri si erano infatti già laureati campioni d'Italia.