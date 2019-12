Report KPMG, quanto valgono i club europei? Lazio in crescita - FOTO

Quanto valgono le più prestigiose società calcistiche europee? Il KPMG, nota agenzia di consulenza aziendale e di revisione dei conti, ha stilato il consueto report annuale per dare una risposta, prendendo in considerazione i top 5 campionati del continente. I 6 club di Serie A presi in esame (Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli e Lazio) restituiscono note positive e negative. Il club bianconceleste è in crescita, e chiude al 28esimo posto con 282 milioni di valore. Perde una posizione la Juventus, che si piazza decima nonostante l'indice di crescita che segnala +19%. Balzo in avanti per l'Inter, che nell'arco di un anno solare ha conquistato il 15esimo posto con un +41%. Si ferma in 19esima posizione il Milan, in discesa rispetto agli anni precedenti. Solo 18esimo il Napoli, in calo rispetto alla precedente stagione. Roma stabile al 21esimo posto, con un valore di 491 milioni. Di seguito la classifica completa.

