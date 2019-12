Rennes - Lazio, Inzaghi: "Facciamo il nostro, poi vediamo che succede..."

Battere il Rennes e tifare Celtic in Romania: eccola l’unica, complicata, possibilità di qualificazione per la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, dopo aver parlato in conferenza stampa nella pancia del Roazhon Park si è fermato anche ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente dovremo fare una buona partita a Rennes e vedere cosa succede. In questi giorni lo abbiamo visto: in Europa le partite non sono mai scontate. Il mio pensiero è rivolto a noi e a quei giocatori che in questo momento stanno giocando meno. Avranno una grande occasione perché è una vetrina europea ed è sempre bello giocare questa competizione. Dovremo fare una partita importante. Luis Alberto? Si è meritato tutto quello che di buono stanno dicendo. Quando è arrivato ha avuto problemi di inserimento per la lingua. Con il campo e gli allenamenti si è guadagnato tutto quello che sta facendo adesso. Deve continuare così come i suoi compagni, è un valore aggiunto per noi”.

