Rennes - Lazio, probabili formazioni: il turnover non riguarda il numero 10

PROBABILI FORMAZIONI RENNES - LAZIO - Vittoria storica, tabù sfatato dopo 16 anni contro la Juventus. E dunque riposo meritato, la Lazio è tornata ad allenarsi nella mattinata di martedì. Un occhio sarà puntato al Rennes, l'altro al monday night di Cagliari. Vero e proprio scontro diretto Champions, al quale Inzaghi vorrà arrivare con quasi tutti i titolari riposati. Ecco perché in Europa League dovrebbero vedersi tante riserve in campo che, come dimostrato contro il Cluj, hanno tutte le carte in regola per raggiungere i tre punti e poi sperare nell'aiuto del Celtic. In porta potrebbe quindi rivedersi Proto, mentre il terzetto difensivo con tutta probabilità sarà formato da Bastos, Vavro e Acerbi (insostituibile e spostato sul centrosinistra). Marusic è tornato in gruppo ma forse non è ancora pronto per partire titolare, per questo Lazzari potrebbe fare gli straordinari. A centrocampo si rivedranno sicuramente Cataldi e Parolo, mentre Berisha è una vera e propria incognita. Il kosovaro si sta allenando con il resto della rosa ma, come è trapelato dalla rifinitura, probabilmente il mister chiederà uno sforzo a Luis Alberto. Jony verrà rilanciato a sinistra, mentre in attacco tornerà Caicedo dal primo minuto. Con lui più Immobile di Correa, spera anche Adekanye, rientrato in gruppo nella giornata di vigilia. Capitolo Rennes. I francesi sono ormai fuori e, come ammesso dallo stesso tecnico Stephan, dovrebbero scendere in campo carichi di sostituti. La formazione è un rebus, ma tra tutti Niang - vera stella della squadra - partirà dalla panchina. Verso la prima da titolari in Europa i 2001 Da Cunha e Ghobo.

Rennes - Lazio

Europa League 2019/20 - 6ª giornata Gruppo E

Roazhon Park di Rennes - Giovedì 12 dicembre, ore 18:55

Probabili formazioni:

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Tait, Grenier, Léa-Siliki, Da Cunha; Ghobo, Siebatcheu. A disp.: Mendy, Da Silva, Morel, Camavinga, Del Castillo​​​​​​​, Niang, Guitane​​​​​​​. All.: Julien Stephan.

Indisponibili: Johansson

Squalificati: nessuno

Diffidati: Gnagnon, Raphinha, Siebatcheu

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Falbo, Berisha, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Patric (Lukaku e A. Anderson fuori dalla lista UEFA)

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Pubblicato il 9/10 alle 11.00