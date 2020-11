Repubblica Ceca, ok del Ministero della Salute per la ripresa del campionato

La seconda ondata della pandemia da coronavirus aveva costretto la Repubblica Ceca a prendere decisioni drastiche per limitare i contagi. Tra queste c'era anche lo stop ai campionati. Nella giornata di oggi è invece arrivata la buona notizia visto che il governo e il Ministero della Salute ceco ha dato il via libera per la ripresa della LFA.

