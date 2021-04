Riapertura | I ristoratori bloccano l'A1 a Firenze: uno di loro investito

Non si attenua la protesta dei ristoratori. Dopo le aperture concesse dal governo adesso lo scontro si è concentrato in quella forbice di avventori impossibilitati dall'avere tavoli all'aperto. Bloccata quindi in giornata l'autostrada A1, fra Incisa e Valdarno. In strada i ristoratori di Tni. Pasquale Naccare, proprietario de "Il Vecchio e il Mare" e leader della manifestazione, ha parlato da portavoce: "I ristoratori sono stati discriminati, perché quelli che hanno lo spazio all’aperto possono riaprire, mentre quelli che non hanno spazi all’aperto non possono riaprire, questo non è affatto giusto".

Alta tensione

Animi che si sono poi scaldati quando un paio d'ore fa è stato investito un ristoratore di Sassuolo, Antonio Alfieri, che in quel momento era fermo sulla corsia d'emergenzia. Cercando di bloccare una vettura è stato travolto. Ferito alla spalla il ristoratore, bloccato e identificato l'automobilista all'altezza di Barberino del Mugello. A provvedere al fermo la polizia stradale di Firenze Nord.

Le richieste

Le urla riechieggiano sull'A1, rimarcando le medesime richieste di queste settimane di protesta: "Ristori per tutti, no al coprifuoco, vogliamo l’apertura il 25 aprile a pranzo e a cena sia dentro che fuori i locali; non vogliamo il distanziamento di due metri, non vogliamo il pagamento solo con il Pos; vogliamo tavoli anche per i frequentatori abituali, non più solo congiunti, richiediamo i voucher emergenziali, chiediamo l’esonero della richiesta del Durc, moratoria legge Bersani fino al 2023, no al pass vaccinale, abolizione tetto del 30% per gli indennizzi".