Ribery contro la Superlega: "La Champions è ciò di cui sono fatti i sogni dei bambini"

Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, si è schierato contro la Superlega. Il calciatore francese ha pubblicato un post sui suoi canali social in cui ricorda le bellissime notti di Champions League con la maglia del Bayern Monaco: "Le lacrime amare dopo quella finale di Monaco. Quella notte speciale e quelle incredibili emozioni a Londra un anno dopo. Quel corner all'Old Trafford e quel meraviglioso gol di Arjen. Tutte quelle notti emozionanti all'Allianz Arena. Quella sensazione speciale di vincere qualcosa di eccezionale. La Champions mi ha dato tutto. Questo è ciò di cui sono fatti i sogni dei bambini. Ero uno di loro a Boulogne-sur-Mer. Non lasciare mai che qualcosa distrugga il calcio che amiamo. Non possiamo dimenticare da dove veniamo e per chi giochiamo".