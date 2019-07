RITIRO LAZIO, GIORNO 1 - Presentato il Lazio Style Village: ci sono Inzaghi e Peruzzi

Un bagno di folla. Così i tifosi laziali hanno accolto nel pomeriggio il mister, Simone Inzaghi, e il club manager Angelo Peruzzi. Selfie, autografi, cori. La Lazio ha inaugurato come da tradizione il Lazio Style Village adiacente al campo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Alla cerimonia d'apertura era presente anche la sindaca del paese, Tatiana Pais Becher, e l'immancabile Olympia. Prima dell'arrivo del tecnico piacentino e dell'ex campione del mondo, è stata lei la vera protagonista di questo primo pomeriggio della squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo. L'aquila, il simbolo della Lazio, è sempre tra le star più apprezzate dai tifosi in ritiro. Tempo di tagliare il nastro e inaugurare, dunque, il nuovo Village, e poi dritti negli spogliatoi. Simone Inzaghi ha un solo obiettivo: portare i suoi ragazzi in condizione prima di lasciare il Veneto, ogni allenamento andrà preparato nei minimi dettagli. Si riparte tra poco, alle 17:30, per la seconda seduta qui ad Auronzo. Domani invece sarà tempo del primo dei cinque test amichevoli: alle 17:00 andrà in scena il tradizionale Lazio - Auronzo di Cadore.

