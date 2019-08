RITIRO LAZIO GIORNO 1 - Squadra ancora a Paderborn: domani l’arrivo a Marienfeld

PADERBORN - La Lazio trova un'altra vittoria: nonostante la fatica accumulata nel match contro il Bournemouth e la successiva trasferta in Germania, i ragazzi di Simone Inzaghi battono il Paderborn e mantengono la striscia positiva in queste amichevoli estive. Notte ancora nella cittadina tedesca, poi domani mattina trasferimento all'Hotel Klosterpforte di Marienfeld, quartier generale del ritiro. Un po' di meritato riposo, poi tutti in campo nel pomeriggio per una seduta di allenamento. La Lazio è pronta di nuovo a sudare per preparare al meglio la stagione.

