RITIRO LAZIO, GIORNO 10 - Giornata di riposo: la squadra tornerà al campo domattina

Dopo il 5-2 alla Triestina, alla squadra è stata concessa una giornata di riposo. Ieri sera tutta la Lazio, compresa di staff tecnico e non, è stata portata a cena fuori dal presidente Lotito. Poi il rompete le righe, il gruppo tornerà a sudare agli ordini del mister domani mattina. Si tratta della prima giornata intera di riposo per i ragazzi di Simone Inzaghi, che avevano goduto solo di una seduta di stacco lo scorso venerdì. Nell'amichevole di ieri, comunque, i biancocelesti si sono mostrati in forma e avanti con la preparazione atletica. Il lavoro ad Auronzo di Cadore procede come da programma, questo giorno per ricaricare le energie è stato più che meritato.

