RITIRO LAZIO, GIORNO 11 - Seduta di calcio tennis: Tare-Cecchi contro Inzaghi-Farris

Anche se la squadra è rientrata negli spogliatoi, l'allenamento non si può dire terminato proprio per tutti. Due pali, uniti da un nastro, e intensa seduta di calcio tennis per parte dello staff tecnico e dei vertici societari. Mister Inzaghi e il suo vice, Farris, stanno sfidando il ds Tare e il collaboratore tecnico Cecchi sotto il sole di Auronzo, mentre a bordocampo Stefano De Martino sta aspettando il proprio turno come sostituto di lusso. C'è un clima sereno a tutti i livelli per la Lazio, l'unità d'intenti si palesa anche da queste piccole cose.

LAZIO, L'ALLENAMENTO MATTUTINO AD AURONZO

CALCIOMERCATO LAZIO, IL MONACO SU NETO JORDAO

TORNA ALLA HOMEPAGE