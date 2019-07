RITIRO LAZIO, GIORNO 3 - Al Lazio Style Village Cataldi “Mano de Dios”: Lazzari e Lulic...

“Com'è venuta la foto? Dimmelo se si vede male, che la rifaccio io..” un Senad Lulic in versione fotografo è quello andato in scena al Lazio Style Village poco fa. Come di consueto durante il ritiro di Auronzo, la Lazio ogni pomeriggio intorno alle ore 16 metterà a disposizione dei tifosi 3 tesserati. Foto, autografi e...calcio, ovviamente. Quest'oggi è stata la volta di Capitan Lulic, del neo acquisto (acclamatissimo) Manuel Lazzari e di Danilo Cataldi. Dopo una sessione molto intensa di selfie, i tre biancocelesti si sono divisi in due squadre per affrontare in una partita di calcetto i vincitori del torneo del Village di questa mattina. Cataldi e Lulic da una parte con i più piccoli, Lazzari dall'altra con i ragazzini più grandi: “Questi corrono più di noi” - scherza Danilo con Senad - “ma loro sono una squadra fisica, difficile da battere”. Finirà 2-1 per la squadra guidata dal capitano e dal centrocampista romano, anche se non mancheranno le polemiche. Il secondo gol arriva con un sapiente colpo di mano di Cataldi, su assist da fallo laterale di Lulic. Il pubblico la prende con ironia “Cataldi mano de Dios”, e giù risate. Questi pomeriggi al Lazio Style Village permetteranno ai tifosi di godere dei proprio beniamini, come primo giorno i supporter biancocelesti saranno rimasti certamente soddisfatti.

SEGUI LA DIRETTA DI STEFAN RADU IN CONFERENZA STAMPA

LAZIO, LE PAROLE DI PERUZZI

TORNA ALLA HOMEPAGE