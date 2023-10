RIVIVI DIRETTA - Pulici, Manzini: "Ecco chi era Felice. Ricordarlo è..." - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 - Si è concluso l'evento, di seguito tutte le dichiarazioni dei protagonisti presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:10 - Maurizio Manzini: "Ricordare Felice è una cosa facilissima e difficilissima allo stesso tempo. È difficile perché è dura anche per me che trovo sempre qualche parola per ricordare qualcuno. Ho avuto difficoltà nel trovate un termine per ricordare Felice. Alla fine l’ho trovato: generosità. Questo era Pulici e l’ha sempre dimostrato. Quando c’era qualcuno a cui le cose non andavano bene, da quel momento lo adottava e lo incoraggiava fino a che non arrivavano prestazioni di nuovo all’altezza".

CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 17:09 - Prende parola anche Laura Zaccheo: "Ho conosciuto Felice quando sono arrivata alla Lazio nel ‘97. Non abbiamo mai discusso perché condividevamo gli stessi valori dello sport. Eravamo sempre vicino ai più deboli. Lo aiutavo nelle visite negli ospedali insieme a Maurizio".

CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 17:04 - Nanni: "Felice mi sfidava sempre a cercare di fargli gol e spesso e volentieri mi parava i tiri dal limite dell’area anche difficili. Sono qui per omaggiare un grande uomo e un grande campione"

AGGIORNAMENTO ORE 17:03 - Le parole di Buccioni: "Aveva una grande qualità. Quella di non essere politicamente corretto. Questo voleva dire essere un uomo vero. Idealmente oggi nasce la manifestazione che ci condurrà il 12 maggio a celebrare il cinquantenario di quello scudetto storico che è nel cuore di tutti noi". Di seguito anche le dichiarazioni di Petrelli: "Eravamo compagni di camera. La sera restavamo in silenzio, lui leggeva i suoi libri e io i miei giornalini. Siamo stati sempre molto amici. Abbiamo fatto il militare assieme e io pensavo che lui fosse un raccomandato di qualche dirigente che lo aveva mandato nel nostro squadrone. Lo vedevo allenarsi una volta a settimana ma era sempre in forma e allegro. Ci siamo conosciuti li e ci siamo ritrovati a Roma nella Lazio. Gli dissi che ci faceva qua e lui mi rispose che era il portiere della Lazio. Una volta non c’erano i telefonini e le televisioni non si interessavano tanto".

CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 - Viola: "Io l’ho conosciuto nella veste di direttore generale della Lazio, tutti e due ci trovavamo negli spogliatoi e avevamo rapporti con l’arbitro. A quei tempi bisognava marcarsi tra di noi per andare a parlare con l’arbitro, c’erano dei duetti con Felice. Poi io mi trovo presidente del Coni Provinciale e mi ritrovo Felice nella stanza accanto che era segretario della Federazione Sordomuti. Nel 2013 mi candido al Coni Regionale, ho bisogno di un rappresentante per gli atleti e gli chiedo se vuole essere parte della Giunta. Lui ha accettato e iniziammo il rapporto insieme. Era stata la persona in quegli anni più vicino a me, abbiamo parlato ai giovani. Questa è una di quelle cose dove tutti dovremmo pensare al calciatore, al personaggio e alla persona che si è messa a disposizione. Non era facile andare d’accordo con lui, mi ricordo i duetti nei confronti di Lotito. Ringrazio la famiglia"

CLICCA QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 16:59 - Presente anche l'assessore Onorato: "Grazie a tutti per aver voluto onorare una grande persona come Felice, un saluto a tutto il popolo dei laziali e a tutti quelli che amano lo sport e il calcio com’era una volta. Tutti dovremmo impegnarci a recuperare quei valori. Sulla toponomastica mi sento di dire che a volte i nomi non sono solo nomi, ma storie. Vedo qui tanti familiari di quella grande Lazio. Stiamo lavorando per recuperare la loro memoria e far sì che le nuove generazioni mantengano questo ricordo, di un calcio diverso dove c’era passione e il denaro non era l’elemento scatenante. È un lavoro che faremo anche con la Roma, nei prossimi giorni con Nils Liedholm. A prescindere da una sana rivalità sportiva, è importante che si vadano a onorare delle figure che hanno fatto tanto per questa città e per lo sport nazionale con uno spirito che abbiamo perso ma che non è tardi per recuperarlo. Onoriamo queste figure che hanno dato tanto nella memoria ma anche nei luoghi"

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

AGGIORNAMENTO ORE 16:53 - Anche il sindaco della Capitale, Gualtieri, ha preso parola per ricordare l'estremo difensore: "Dedichiamo questa area verde a una persona straordinaria, un grandissimo calciatore e uomo come Felice Pulici. Sono contento e saluto la moglie e i figli, i compagni di squadra e gli amici che hanno condiviso con lui una vita esemplare da grande campione. Un portiere fortissimo, me lo ricordo. Era straordinario, uno dei pilastri della Lazio che vinse lo scudetto e credo che abbia collezionato una serie di record importanti. Presenze totali, minimo di gol presi. Dei risultati sportivi straordinari. Tantissime cose importantissime fuori dal campo, mi ha colpito che si sia impegnato a studiare la lingua dei segni. In tutti i campi ha mostrato capacità di esprimere i valori migliori dello sport e di tradurli nel sociale e nella sua vita. Un cittadino esemplare che ricordiamo con grande gioia”

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

AGGIORNAMENTO ORE 16:45 - Dopo Oddi, l'intervento del figlio dell'ex portiere: Gabriele Pulici. Queste le parole: "Ringrazio tutti i presenti. Capisco che non era semplice essere qui in una giornata come questa alle 4 del pomeriggio. Questo dimostra l’affetto che avevate per papà e quindi anche nei nostri confronti. Papà ha lavorato e seminato bene, vedo tanti ex compagni, amici e persone che lo hanno conosciuto solo come Felice e sanno che persona fosse. Ringrazio il Municipio e coloro che si sono prodigati affinché venisse dedicato questo giardino a papà. Ringrazio anche il Sindaco e il Comune. Questa targa è dedicata a papà, ma volevo condividerla con voi che avete contribuito a far conoscere papà. Questo giardino un pezzo è intitolato a lui, ma un pezzo è di tutti voi che siete qua e lo avete conosciuto"

AGGIORNAMENTO ORE 16:42 - Prende la parola Giancarlo Oddi per ricordare il suo amico e compagno di squadra: "Felice, al di là del giocatore perché siamo stati insieme in campo e anche fuori per parecchi anni. Abbiamo fatto il Settore Giovanile insieme, abbiamo fatto tantissimi anni insieme e addirittura siamo andati a Malta insieme per la scuola calcio. Siamo andati in tanti posti, poi al di fuori della Lazio ha fato cose grandissime per il sociale. Che da una persona normale non te le aspetti. Questa è la cosa migliore che si potesse fare per uno come lui, è stato un grandissimo”

AGGIORNAMENTO ORE 16:32 - Inizia la cerimonia per l'intitolazione del parco all'ex campione biancoceleste, presente anche il sindaco della Capitale. In rappresentanza della Lazio, Maurizio Manzini e Laura Zaccheo

Il nome di Pulici nella storia e tra le vie di Roma. Presso l’area verde, in via della Cellulosa 61, a breve avrà inizio l’intitolazione del parco allo storico portiere del primo Scudetto della Lazio. Ennesima onorificenza nei confronti dei campioni dell’eterna Banda Maestrelli.

Pubblicato il 26/10