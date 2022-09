RIVIVI DIRETTA - Ungheria-Italia 0-2: battuto Marco Rossi, azzurri alle Final Four

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Puskas Arena di Budapest

Lunedì 26 settembre, ore 20.45

UNGHERIA - ITALIA 0-1 (27' Raspadori)

Formazioni ufficiali:

UNGHERIA (3-4-2-1) - Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy (45' Styles), Schäfer, Kerkez (57' Gazdag); Nego (74' Bolla), Szoboszlai (85' Kleinheisler) ; Ádám Szalai (74' Adam). A disposizione: Dibusz, Zappanos, Mocsi, Botka, Varga, Kleinheisler, Barath, Vecsei. Ct: Marco Rossi

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi (45' Bastoni); Di Lorenzo, Barella, Jorginho (72' Pobega), Cristante, Dimarco; Gnonto (66' Gabbiadini), Raspadori (72' Scamacca). A disp.: A disposizione: Meret, Provedel, Luiz Felipe, Mazzocchi, Frattesi, Esposito, Grifo, Zerbin. Commissario tecnico: Roberto Mancini. Ct: Mancini

Note: ammonito Acerbi al 34', Szalai al 45'+1', Fiola al 87'.

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, finisce Ungheria-Italia.

90'+3' Barella ancora a terra dopo il contrasto con Szalai. Calcio di punizione in favore dell'Italia.

90' Comunicato l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

90' Entra in campo anche Mazzocchi, che debutta con la maglia della Nazionale. Esce, dunque, Di Lorenzo.

87' Ammonito Fiola, autore di un intervento irregolare su Di Lorenzo. Quest'ultimo rimane dolorante a terra, in campo i medici azzurri.

85' Ultima sostituzione per Marco Rossi: esce Szoboszlai, entra Kleinheisler.

79' Finisce il colloquio col Var: nessuna sanzione per l'Italia e Bastoni. Ammonito un elemento della panchina dell'Ungheria.

79' Adam finisce a terra in area di rigore. Gli ungheresi vogliono il calcio di rigore, ma l'arbitro lo invita ad alzarsi. È in corso un check da parte del Var.

74' Fuori Nego, dentro Bolla. E ancora Adam prende il posto di Szalai.

72' Doppio cambio per Mancini: fuori Raspadori e Jorginho, dentro Scamacca e Pobega.

66' Esce dal campo dolorante Gnonto, al suo posto Gabbiadini.

65' Ci riprova Styles con una conclusione dalla lunga distanza: questa volta c'è la deviazione di Bonucci.

64' Contrasto Donnarumma-Orban sugli sviluppi del calcio d'angolo in favore dell'Ungheria. La palla gli scivola tra le mani, poi la recupera ma facendo fallo. L'arbitro fa proseguire il gioco senza sanzionare l'intervento.

63' Donnarumma ancora contro Styles. Il portiere mette la palla in corner, per poi arrabbiarsi con i compagni.

60' Duello in velocità tra Fiola e Di Lorenzo, con quest'ultimo che va a terra. La palla è troppo lunga, il calciatore dell'Ungheria non ci arriva.

57' Altra sostituzione per il ct dell'Ungheria, Marco Rossi: fuori Kerkez, dentro Gazdag.

55' Ancora Donnarumma! Il portiere del PSG toglie la gioia del gol a Styles!

54' Punizione in favore dell'Italia e richiamo dell'arbitro nei confronti di Attila Szalai, autore del fallo su Gnonto.

52' Raddoppia l'Italia! Al culmine di un'azione bellissima dell'Italia, Dimarco sigla il gol del 2-0 concretizzando in rete il cross messo in area da Cristante.

50' L'Ungheria vicino al gol del pareggio: Donnarumma salva l'Italia con tre parate incredibili, l'ultima su Szalai che già pregustava la rete.

45' Italia e Ungheria di nuovo in campo. Un solo cambio per gli azzurri: fuori Acerbi, che era ammonito, dentro Bastoni. Sostituzione anche per l'Ungheria: Styles al posto di Nagy.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo.

45'+1' Cartellino giallo nei confronti di Szalai, "colpevole" di essersi arrabbiato con Jorginho poiché convinto avesse simulato la caduta.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 46'.

45' Shafer cerca il triangolo con Fiola, che non si chiude per l'intervento della difesa dell'Italia. Nel corso della stessa azione, arriva la conclusione di Szoboszlai, para a terra Donnarumma.

36' Bellissima azione di Dimarco, che crossa in area all'indirizzo di Di Lorenzo. Il calciatore del Napoli chiama in causa Raspadori, che va alla conclusione. S'immola Kerkez.

34' Ammonizione nei confronti di Acerbi, che "placca" ingenuamente Nego.

32' Occasionissima Ungheria! Fiola non trova lo spazio per la conclusione e si fa recuperare dalla difesa dell'Italia.

27' Vantaggio degli azzurri con Raspadori! Il calciatore del Napoli si fa trovar pronto dopo l'intervento di Gulacsi su Gnonto. Errore clamoroso della difesa dell'Ungheria in fase d'impostazione!

26' Cross di Dimarco per Gnonto, con quest'ultimo che non riesce ad arrivare sulla palla. Ma c'era il fuorigioco di Dimarco.

16' Jorginho colpisce Fiola. Entrambi rimangono a terra doloranti, con il calciatore dell'Ungheria che ha sangue sul volto.

15' Bonucci per Dimarco, anticipato dal colpo di testa di Fiola. Ma l'Italia continua a essere in possesso palla.

12' Cross di Raspadori e colpo di testa di Di Lorenzo: la palla si perde di poco al lato del primo palo.

11' Calcio di punizione per l'Italia dopo l'intervento irregolare di Kerkez ai danni di Barella. Il calciatore dell'Inter è dolorante a terra, ma non dovrebbe avere alcun problema a proseguire la partita.

9' Bonucci in verticale trova Gnonto, che viene attaccato da Lang. Il giovane attaccante finisce a terra, l'arbitro lo invita ad alzarsi.

7' Aggancio di Dimarco, che poi si rende protagonista di uno spalla-spalla in area di rigore con Lang. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, prosegue l'azione.

5' Salvataggio quasi sulla linea di Attila Szalai, che impedisce il tocco decisivo di Bonucci. Italia a un passo dal gol del vantaggio!

4' Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore. Il calciatore del Napoli non riesce a coordinarsi e viene raggiunto da Kerkez.

2' Szoboszlai va alla conclusione, deviata dalla retroguardia azzurra. Donnarumma non riesce ad evitare la deviazione in angolo.

1' Cross di Szalai all'indirizzo di Nego, ma arriva l'anticipo di Bonucci. Sugli sviluppi della stessa azione, viene sanzionato il fallo di mano di Barella. Sarà calcio di punizione per l'Ungheria.

1' Fischio dell'arbitro: inizia ora Ungheria-Italia.

Serve una vittoria all'Italia per chiudere il girone di Nations League in testa e accedere alle Final Fuor. Di fronte ci sarà l'Ungheria di Rossi, rivelazione della competizione. Mancini, costretto ancora una volta a rinunciare a Immobile, si affida ancora al 3-5-2 proposto con l'Inghilterra. Fischio d'inizio alle 20.45.

