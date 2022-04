RIVIVI LA DIRETTA - Lazio- Torino 1-1, Immobile regala ai biancocelesti il pareggio al fotofinish

TUTTOmercatoWEB.com

Serie A TIM | 33ª giornata

Sabato 16 aprile 2022, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric (42' Luiz Felipe), Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva (68' Cataldi), Luis Alberto (68' Basic); Felipe Anderson (84' Luka Romero), Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Radu, Kamenovic, Moro, Crespi, Cabral. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1) - Berisha; Izzo (50' Zima), Bremer, Rodriguez; Ola Aina (74' Singo), Ricci, Lukic, Vojvoda; Pobega (86' Buongiorno), Brekalo; Belotti (45' Pellegri). A disp.: V. Milinkovic; Gemello, Ansaldi, Garbett, Linetty, Pjaca, Seck, Sanabria. All. Juric (squalificato, in panchina Paro).

Arbitro: Alessandro Prontera (Sez. Bologna)

IV uomo: Luca Massimi

V.A.R.: Gianluca Aureliano

A.V.A.R.: Giacomo Paganessi

SECONDO TEMPO

90' + 4' - Termina la gara all'Olimpico.

90' + 3' - Cataldi a un passo dal gol del vantaggio! Il numero 32 calcia di potenza dal limite, il pallone esce di un soffio.

90' + 2' - GGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Palla perfetta di Milinkovic-Savic per Immobile che di testa batte Berisha e mette in rete.

90' - Quattro minuti di recupero al termine della gara.

90' - Ammoniti Immobile e Lukic.

88' - Conclusione di Immobile, la difesa del Torino manda in corner.

86' - Ultimo cambio anche per il Torino: esce Pobega, entra Buongiorno.

84' - Ultimo cambio per la Lazio: esce Felipe Anderson, dentro Luka Romero.

76' - Lazio a un passo dal vantaggio! Miracolo di Berisha su Milinkovic, poi Immobile manda il pallone sopra la traversa.

74' - Cambio per il Torino: esce Ola Aina per Singo.

72' - Grande occasione sprecata da Basic che in area di rigore ritarda troppo il tiro e alla fine perde il pallone.

68' - Doppio cambio per Sarri: fuori Leiva per Cataldi e Luis Alberto per Basic.

64' - Lazio in difficoltà, Luis Alberto tenta il traversone ma il pallone si spegne sul fondo.

56' - Torino in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Pellegri di testa mette in rete.

55' - Torino in avanti: Lukic tenta il tiro, Strakosha respinge con i pugni.

54' - La difesa del Torino stava per combinare un pasticcio con Berisha che si scontra con Zima, il pallone termina in angolo.

53' - Primo giallo della gara, l'arbitro punisce il brutto fallo di Pellegri su Leiva.

50' - Secondo cambio per il Torino: fuori Izzo dentro Zima.

49' - Torino a un passo dal vantaggio! Salvataggio sulla linea di Felipe Anderson su Izzo!

45' - Inizia il secondo tempo all'Olimpico!

45' - Primo cambio anche per il Torino: fuori Belotti, dentro Pellegri.

SINTESI PRIMO TEMPO - Gara tosta quella dell'Olimpico tra Lazio e Torino. I biancocelesti provano a scardinare la difesa dei granata che però si chiude bene e non lascia spazi. Non tante le occasioni nei primi 45 minuti, una per parte: il palo di Bremer da un lato e l'azione di Milinkovic dall'altro. Gara ancora ferma sullo 0-0.

PRIMO TEMPO

45' + 2' - Finsice il primo tempo allo stadio Olimpico.

45' + 2' - Marusic tenta la conclusione dal limite dell'area, la palla termina sul fondo.

45' - Due minuti di recupero alla fine del primo tempo.

45' - Calcio di punizione battuto da Luis Alberto, Berisha respinge con i pugni.

42' - Non ce la fa Patric, entra Luiz Felipe.

40' - Gioco fermo, Patric ha chiesto l'intervento deloo staff della Lazio per un problema alla coscia, si scalda Luiz Felipe.

38' - Lazio vicina alla rete! Luis Alberto serve Milinkovic che tocca il pallone, si allunga Berisha e spazza via la palla con una mano.

33' - Ancora Torino a un passo dallo 0-1, Vojvoda conclude sull'esterno della rete.

28' - Torino a un passo dal vantaggio! Prima Bremer colpisce il palo, poi Strakosha manda in angolo sulla ribattuta di Ricci.

25' - Torino pericoloso con Pobega lanciato verso la porta, il numero 4 scivola e perde il pallone.

21' - Cross di Lazzari in area, troppo lungo per Zaccagni.

20' - Belotti tenta la girata di testa, il pallone termina sul fondo.

18' - Grande recupero di Felipe Anderson che blocca un'azione pericolosa di Belotti.

16' - Calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio, il tiro di Luis Alberto però è una telefonata per il protiere del Torino.

12' - Bel passaggio filtrante per Lazzari che però non riesce ad arrivare in tempo sul pallone.

10' - Anche il Torino si fa vedere in area della Lazio con Pobega, Felipe Anderson la spazza via.

9' - Bella iniziativa di Zaccagni che tenta di sorprendere Berisha, il portiere però riesce a rinviare il pallone fuori dalla sua area di rigore.

2' - Lazio subito in avanti, Milinkovic serve Immobile che ha provato a inserirsi, Berisha però arriva prima e la fa sua.

1' - Fischia Prontera inizia la gara tra Lazio e Torino!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Torino, match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma la squadra di Sarri e quella di Juric si daranno battaglia in campo per un match importante per entrambe le compagini. I biancocelesesti vogliono proseguire sulla scia delle vittorie contro Sassuolo e Genoa. I granata sono galvanizzati dal pareggio rimediato contro il Milan.