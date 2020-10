RIVIVI LA DIRETTA - Luiz Felipe in conferenza: "La Champions è un sogno che si avvera. Autogol? Che rabbia"

LUIZ FELIPE CONFERENZA STAMPA - Insieme a Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa anche Luiz Felipe. Ecco le parole del difensore brasiliano subito dopo la vittoria sul Borussia Dortmund.

Come stai? Che emozione è stata?

"Sognavo da bambino di giocare la Champions. Peccato che sia stato assegnato l'autogol. Sono contento per la prestazione. Sto bene, ho fatto solo tre allenamenti con la squadra, sono uscito per i crampi, ma tutto ok".

Una super Lazio stasera

"Quando facciamo delle prestazioni così perdiamo poche partite. Dobbiamo giocare sempre così e i risultati arriveranno"

Da centrale della difesa a tre sembri rendere meglio

"Io gioco dove decide il mister. Al centro, a destra o a sinistra, decide lui io sono a disposizione. Per me non c'è nessuna differenza".