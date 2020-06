RIVIVI LA DIRETTA - Milan - Roma 2-0: Rebic-Calhanoglu, Fonseca ko

Serie A 2019/20 - 28ª giornata

Stadio Giuseppe Meazza di Milano - domenica 28 giugno 2020, ore 17.15

Formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Milan-Roma 2-0: Rebic (76'), Calhanoglu (89')

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Paganesi - Valeriani

Quarto uomo: Manganiello

Var: Orsato

Avar: Preti

FINE SECONDO TEMPO

95' Dopo cinque minuti di recupero finisce la partita. Vince il Milan 2-0 grazie ai gol di Rebic e Calhanoglu e sale a 42 punti come il Napoli e a -6 dalla Roma, che resta quinta e rischia ora di vedere allungare l'Atalanta, impegnata contro l'Udinese.

89' Raddoppio del Milan su rigore, gol di Calhanoglu. Theo Hernandez viene atterrato da Smalling in area e il turco realizza il 2-0 per il Milan.

81' Per la Roma entrano Pastore e Diawara, sostituiti Cristante e Pellegrini.

78' Esce proprio Rebic, l'autore dell'1-0, al suo posto Leao.

76' Gol del Milan! Sbaglia Zappacosta e regala il contropiede a Rebic. L'azione porta Kessie al tiro parato da Mirante, la palla resta lì e Rebic prima prende il palo e poi la butta dentro.

69' Doppio cambio per Fonseca: Perotti per Mkhitaryan e Kalinic, ex Milan, per Dzeko.

67' Ancora Mirante provvidenziale sul destro angolato di Paquetá.

66' Bella combinazione offensiva dei rossoneri, Calhanoglu arriva al tiro ma Mirante salva coi piedi.

62' Ammonizione per Rebic, la seconda in casa Milan dopo Castillejo.

57' Cambia anche Fonseca: fuori Kluivert, dentro Carles Perez.

54' Primi cambi, Pioli toglie Bonaventura e Castillejo e inserisce Paquetá e Saelemaekers.

45' Si riparte con gli stessi ventidue.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47' Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo, 0-0 tra Milan e Roma.

41' Cartellino giallo per Castillejo per fallo su Dzeko.

39' Calhanoglu si divora l'1-0, di testa da due passi non riesce a prendere lo specchio.

32' Che rischio per la Roma! Mirante dribbla Rebic, in pressing, a un metro dalla porta e per poco non perde il pallone.

27' Arriva anche la prima chance per il Milan sull'asse Calhanoglu-Rebic-Bonaventura, il tiro dell'ex Atalanta è però sballato

23' Ammonito Pellegrini, il primo della gara. Il 7 giallorosso era diffidato, salterà l'Udinese.

21' Occasione enorme per la Roma con Dzeko che di testa, su traversone di Kluivert, sfiora il palo.

19' Brivido in area rossonera: Mkhitaryan fa partire un cross forte e basso verso Kluivert smanacciato in angolo da Donnarumma.

8' Fase di studio e approccio in questi primi minuti, ancora nessuna occasione.

1' Dopo il ricordo di Pierino Prati, si inizia. Il primo possesso è della Roma.

Il riscaldamento di Milan e Roma è finito, tra poco le squadre saranno in campo.

Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Roma de Lalaziosiamonoi.it, un saluto da Alessandro Menghi. I rossoneri dell'ex Lazio Pioli coltivano ancora sogni europei, gli stessi della squadra di Fonseca, quinti a +9 (48 a 39) sui rossoneri settimi. La partita, valida per la 28esima giornata di Serie A, servirà a chiarire le reali ambizioni di classifica delle due squadre.

