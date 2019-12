RIYAD - Lazio, l'ospite d'onore alla seduta: il Maharaja Maurizio Manzini - VIDEO

RIYAD - Sedie dorate a pochi metri dal terreno di gioco. A Riyad si è visto anche questo sul campo dell'Al Shabab, la prima squadra della capitale saudita. Similitudini e non è un caso. Sedie dorate sulle quali nessuno ha provato a sedersi. Forse per non fare un torto a nessuno, forse perché si pensava fossero riservate. L'unico a pensarla bonariamente è stato Maurizio Manzini che da quegli scranni si è goduto l'allenamento della Lazio in posizione privilegiata. Tanto comodo da essere apostrofato dalla rosa biancoceleste e in primis dallo staff di Inzaghi come "Il Maharaja".



