Roma, Abraham sommerso dalle critiche: adesso valuta l’addio

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato un avvio di stagione tutt'altro che semplice quello di Tammy Abraham. Complici le prestazioni sotto tono e la scarsa lucidità in zona gol, l'attaccante della Roma è finito nell'occhio del ciclone e al centro di numerose critiche. Adesso il calciatore inglese, bacchettato anche da Mourinho in conferenza stampa, valuta addirittura l'addio. Come riporta il Corriere dello Sport, è difficile che possa accadere a gennaio, ma in estate l'ex Chelsea potrebbe salutare i colori giallorossi. Per lui la via più semplice da percorrere è quello che lo (ri)porta in Premier League. Molto dipende anche dalla seconda parte di stagione che lo attende dopo la mancata convocazione ai Mondiali. L'ambiente Roma spera di ritrovarlo al più presto.