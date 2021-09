Roma, ancora differenziato per Viña: probabile forfait per il derby

Non solo Lorenzo Pellegrini, anche Matias Viña rischia di saltare il derby di domenica contro la Lazio. Se il capitano giallorosso non ci sarà per squalifica, l'esterno uruguaiano è ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal campo negli ultimi due match. Come riporta Gianlucadimarzio.com, il calciatore anche oggi ha svolto un allenamento differenziato rispetto al resto della squadra, segnale che il suo recupero per domenica risulta essere complicato. Pronto Calafiori a sostituirlo.